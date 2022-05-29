«Химки»: «Задача на следующий сезон РПЛ – топ-10»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл задачу клуба на следующий сезон.

«Нашей целью было попадание в десятку, но первая часть сезона была смазана. Хорошо, что удалось остаться в РПЛ. На следующий сезон вновь ставим задачу попасть в десятку. Ни в коем случае нельзя доводить до таких же нервов, как в этом сезоне», – сказал депутат Госдумы РФ Терюшков.

«Химки» в переходных матчах за место в РПЛ переиграли «СКА-Хабаровск».

У «Химок» в минувшем сезоне РПЛ был 13-й по стоимости состав в лиге (19,93 миллиона евро).

Команда шла зимой на последнем месте, когда ее принял главный тренер Сергей Юран.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?