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«Химки»: «Задача на следующий сезон РПЛ – топ-10»

29 мая 2022, 11:58
5

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл задачу клуба на следующий сезон.

«Нашей целью было попадание в десятку, но первая часть сезона была смазана. Хорошо, что удалось остаться в РПЛ. На следующий сезон вновь ставим задачу попасть в десятку. Ни в коем случае нельзя доводить до таких же нервов, как в этом сезоне», – сказал депутат Госдумы РФ Терюшков.

  • «Химки» в переходных матчах за место в РПЛ переиграли «СКА-Хабаровск».
  • У «Химок» в минувшем сезоне РПЛ был 13-й по стоимости состав в лиге (19,93 миллиона евро).
  • Команда шла зимой на последнем месте, когда ее принял главный тренер Сергей Юран.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1653815966
ТОП -10 (из 16) звучит смешно. Вряд ли 7,8,9,10 место это ТОП. это скорей близко к топ-топ, но в ФНЛ.
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Plyash
1653820434
Терюшков,однако,имел ввиду вторую десятку,как минимум 11 место.Пацан с юмором.
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