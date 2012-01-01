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«Химки»: «Задача на следующий сезон РПЛ – топ-10»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл задачу клуба на следующий сезон.

«Нашей целью было попадание в десятку, но первая часть сезона была смазана. Хорошо, что удалось остаться в РПЛ. На следующий сезон вновь ставим задачу попасть в десятку. Ни в коем случае нельзя доводить до таких же нервов, как в этом сезоне», – сказал депутат Госдумы РФ Терюшков.

  • «Химки» в переходных матчах за место в РПЛ переиграли «СКА-Хабаровск».
  • У «Химок» в минувшем сезоне РПЛ был 13-й по стоимости состав в лиге (19,93 миллиона евро).
  • Команда шла зимой на последнем месте, когда ее принял главный тренер Сергей Юран.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 11:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +12600

    playsh 22 минуты назад

    Терюшков,однако,имел ввиду вторую десятку,как минимум 11 место.Пацан с юмором.

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    Рейтинг: +3285

    Enter2006 > playsh 49 секунд назад

    Да он "пацан без мозгов" а не с юмором, таких в едро и берут повально...

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    Рейтинг: +4566

    Красногорск_Фан 1 час назад

    ТОП -10 (из 16) звучит смешно. Вряд ли 7,8,9,10 место это ТОП. это скорей близко к топ-топ, но в ФНЛ.

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    Рейтинг: +22832

    DOCTOR PENALTY > Красногорск_Фан 57 минут назад

    Во-во! "Чувство юмора" Терюшкова умиляет. )))

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