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Ерохин – лучший игрок сезона Лиги чемпионов по точности передач

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в завершившемся сезоне Лиги чемпионов показал точность передач 98 процентов (26 из 27). Это лучший процент в турнире.

Ерохин принял участие во всех шести матчах группового этапа, проведя на поле суммарно 107 минут.

  • В тройку по точности передач также попали Эрик Гарсия (97,5 процента) и вратарь Свен Ульрайх (97).
  • Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года.
  • Россия сейчас отстранена от еврокубков.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15003

    Barmaleushka 20 минут назад

    Ну вот , можем ведь , если захотим )

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