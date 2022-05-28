Экс-глава «Химок» Анохин: «Будущее «Химок»? Клуб будет жить ярко»

Сергей Анохин, генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» и бывший глава «Химок», высказался о будущем химчан.

«Химки» будут жить ярко.

Станет ли «Фонбет» спонсором РПЛ? Рассматриваем разные варианты, сейчас не могу прокомментировать», – сказал Анохин.

«Химки» в переходных матчах за место в РПЛ прошли «СКА-Хабаровск».

«Фонбет» и РПЛ ведут переговоры о титульном спонсорстве.

Анохин ранее возглавлял Московскую федерацию футбола.

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