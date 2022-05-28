Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

Экс-глава «Химок» Анохин: «Будущее «Химок»? Клуб будет жить ярко»

Сергей Анохин, генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» и бывший глава «Химок», высказался о будущем химчан.

«Химки» будут жить ярко.

Станет ли «Фонбет» спонсором РПЛ? Рассматриваем разные варианты, сейчас не могу прокомментировать», – сказал Анохин.

  • «Химки» в переходных матчах за место в РПЛ прошли «СКА-Хабаровск».
  • «Фонбет» и РПЛ ведут переговоры о титульном спонсорстве.
  • Анохин ранее возглавлял Московскую федерацию футбола.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Глушаков: «Если про меня что-то кричат, меня это подстегивает. Я выдал один из лучших сезонов»
Игрок «Химок» Долгов: «Шутили с пацанами, что в матчах со «СКА-Хабаровском» за нас болеет вся РПЛ» 1
«Не уверен, что «Ливерпуль» летает в таких условиях». Кухарчук в восторге от путешествия в Хабаровск 1
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

28.05.2022 23:08
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11