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«Химки»: «Жирков и Мамаев с большой долей вероятности уйдут из клуба»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл будущее игроков команды Павла Мамаева и Юрия Жиркова. Они уйдут летом.

«Жирков и Мамаев? На следующей неделе примем решение после разговора с тренером. Наверное, с большей долей вероятности они покинут клуб», – сказал Терюшков.

  • 38-летний Жирков в сезоне РПЛ провел 3 матча.
  • 33-летний Мамаев в чемпионате России провел за «Химки» 7 игр.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16788

    Garrincha58 2 часа назад

    вообще не понятно зачем их подписывали Мамаев вообще не играл, а Жирков вроде на 15 мин.выходил

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