«Химки»: «Жирков и Мамаев с большой долей вероятности уйдут из клуба»

вообще не понятно зачем их подписывали Мамаев вообще не играл, а Жирков вроде на 15 мин.выходил
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл будущее игроков команды Павла Мамаева и Юрия Жиркова. Они уйдут летом.
«Жирков и Мамаев? На следующей неделе примем решение после разговора с тренером. Наверное, с большей долей вероятности они покинут клуб», – сказал Терюшков.
- 38-летний Жирков в сезоне РПЛ провел 3 матча.
- 33-летний Мамаев в чемпионате России провел за «Химки» 7 игр.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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