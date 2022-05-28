«Химки»: «Жирков и Мамаев с большой долей вероятности уйдут из клуба»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскрыл будущее игроков команды Павла Мамаева и Юрия Жиркова. Они уйдут летом.

«Жирков и Мамаев? На следующей неделе примем решение после разговора с тренером. Наверное, с большей долей вероятности они покинут клуб», – сказал Терюшков.

38-летний Жирков в сезоне РПЛ провел 3 матча.

33-летний Мамаев в чемпионате России провел за «Химки» 7 игр.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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