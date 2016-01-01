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Ваноли: «Мое будущее в «Спартаке»? Не комментирую»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отказался говорить о своем будущем в клубе.

«Моe будущее в «Спартаке»? Не комментирую.

На нас слухи не влияют, а по поводу «Динамо» сказать ничего не могу. Весь наш фокус только на предстоящем матче», – сказал Ваноли.

  • Накануне сообщалось, что Ваноли покинет «Спартак», если команда не победит в финале Кубка России «Динамо».
  • Матч в «Лужниках» состоится завтра, 29 мая.
  • Ваноли возглавил «Спартак» зимой.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +19

    ПалкоВводецъ_1 17 минут назад

    Будущее в Спартаке одно. Приходят тренерами, а вылетают физруками. Гыгыгы

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    Рейтинг: +64790

    portero 1 час назад

    Кто выиграет, у того тренера всё будет, а вот у проигравшего , похоже не так. Но если неустойку заплатят, то неизвестно кому больше повезло...

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