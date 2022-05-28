Ваноли: «Мое будущее в «Спартаке»? Не комментирую»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отказался говорить о своем будущем в клубе.

«Моe будущее в «Спартаке»? Не комментирую.

На нас слухи не влияют, а по поводу «Динамо» сказать ничего не могу. Весь наш фокус только на предстоящем матче», – сказал Ваноли.

Накануне сообщалось, что Ваноли покинет «Спартак», если команда не победит в финале Кубка России «Динамо».

Матч в «Лужниках» состоится завтра, 29 мая.

Ваноли возглавил «Спартак» зимой.

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