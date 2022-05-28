Гендиректор «Динамо» – о Шварце: «Дайте нам сыграть последнюю игру, а потом будем принимать все решения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил, но и не опроверг уход из клуба главного тренера Сандро Шварца.

«Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться.

Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения», – сказал Пивоваров.

Немец работает в «Динамо» с осени 2020 года.

Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Сообщалось, что Шварц летом возглавит «Герту».

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