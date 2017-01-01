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Гендиректор «Динамо» – о Шварце: «Дайте нам сыграть последнюю игру, а потом будем принимать все решения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил, но и не опроверг уход из клуба главного тренера Сандро Шварца.

«Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться.

Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения», – сказал Пивоваров.

  • Немец работает в «Динамо» с осени 2020 года.
  • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
  • Сообщалось, что Шварц летом возглавит «Герту».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64758

    portero 1 час назад

    Футбол отошел на огороды, на верху нужны перемены, иначе утонем в дерьме....

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