Гендиректор «Динамо» – о Шварце: «Дайте нам сыграть последнюю игру, а потом будем принимать все решения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил, но и не опроверг уход из клуба главного тренера Сандро Шварца.
«Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться.
Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения», – сказал Пивоваров.
- Немец работает в «Динамо» с осени 2020 года.
- Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
- Сообщалось, что Шварц летом возглавит «Герту».
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «Чемпионат»