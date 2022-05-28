Мбаппе поддерживает уход Неймара из «ПСЖ». Отношения между ними испортились (AS)

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным.

30-летний футболист не хочет менять команду, однако за его уход выступает руководство парижан, а теперь еще и одноклубник Килиан Мбаппе.

В последнее время отношения между игроками испортились. Француз даже стал высмеивать бразильца.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

Рыночная стоимость форварда – 90 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?