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Мбаппе поддерживает уход Неймара из «ПСЖ». Отношения между ними испортились (AS)

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным.

30-летний футболист не хочет менять команду, однако за его уход выступает руководство парижан, а теперь еще и одноклубник Килиан Мбаппе.

В последнее время отношения между игроками испортились. Француз даже стал высмеивать бразильца.

  • В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 90 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: AS

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Сегодня, 08:51
Комментарии9
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    Рейтинг: +22816

    DOCTOR PENALTY 50 минут назад

    Без Неймара и Месси ПСЖ будет только сильнее.

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    Рейтинг: +1919

    DMитрий 1 час назад

    Мбаппе превращается в Месси? С кем поведешься от того и ...

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    Рейтинг: +204

    Nikoo > DMитрий 1 час назад

    Походу да)

    0
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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 1 час назад

    Закончились любов по Пранцузский,черепашка как пристатута,появились деньги надо избавится от старого мужа

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    Рейтинг: +9986

    "supermax" 1 час назад

    мбаппе покажет вам, сучки, как надо управлять клубом

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    Рейтинг: +204

    Nikoo > "supermax" 1 час назад

    Ахаха

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    Рейтинг: +399

    fakeid 2 часа назад

    есть подозрение, что мбаппа станет самым ненавистным футболистом в истории.

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    Рейтинг: +2022

    ItalianFootball > fakeid 1 час назад

    Та не, там что-то в духе Джоуи Бартона должно быть)

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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 > fakeid 1 час назад

    Скорее всего ликвидатор дорогих игроков в ПСЖ

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