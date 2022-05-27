Ребров: «Предлагали Жиго сделать российский паспорт, найти русскую жену. Он настоящий спартаковец»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о защитнике Самуэле Жиго.

«Мы Жиго говорили: «Зачем тебе уезжать? Оставайся, сделаешь себе русский паспорт, русскую жену найдешь». Сэм всегда отвечал, что это невозможно, он хочет быть с сыном. Он постоянно был с ним на связи и развлекал его. Было видно, что он безумно скучает. Я как отец хорошо понимаю, почему его так тянуло домой.

Надеюсь, что наша команда останется в его сердце и что он будет приезжать в гости. И не сомневаюсь, что Жиго — настоящий спартаковец навсегда», – уверен Ребров.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».

Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

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