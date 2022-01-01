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Жиго попрощался с «Открытие Банк Ареной» перед уходом в «Марсель»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго провел последний матч на домашнем стадионе команды – против «Зенита» (1:1). После этого француз уделил внимание трибунам.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

  • Жиго был куплен в 2018 году.
  • Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».
  • 28-летний Жиго стоит 11 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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