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Ребров: «Жиго на поле весь такой брутальный, воин, но в жизни просто одуванчик!»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о защитнике Самуэле Жиго.

«Жиго – очень спокойный парень. Смотришь на него на поле и думаешь, что он весь такой брутальный, настоящий воин. На поле все так и есть, но в жизни Жиго вообще другой. Ну просто одуванчик! Тихий, приветливый, улыбчивый, не любящий внимание к себе. Я бы даже сказал, он немного застенчивый.

Сэм обожает регбийные стыки. Мне иногда казалось, он прямо любит создать такой момент, чтобы по-регбийному влететь в соперника. Просто кайфует от этого. Было ощущение, что когда он в отпуск ездил, то играл там с братом в каком-то виде в регби. Потом возвращался – и то ребра болели, то еще что-то. А в комнате в Тарасовке он всегда смотрел игры брата», – сказал Ребров.

  • Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.
  • Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».
  • Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +966

    alefreddy 33 минуты назад

    брутальный одуванчик часто падает в штрафной от прикосновения

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