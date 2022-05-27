Ребров: «Жиго на поле весь такой брутальный, воин, но в жизни просто одуванчик!»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о защитнике Самуэле Жиго.

«Жиго – очень спокойный парень. Смотришь на него на поле и думаешь, что он весь такой брутальный, настоящий воин. На поле все так и есть, но в жизни Жиго вообще другой. Ну просто одуванчик! Тихий, приветливый, улыбчивый, не любящий внимание к себе. Я бы даже сказал, он немного застенчивый.

Сэм обожает регбийные стыки. Мне иногда казалось, он прямо любит создать такой момент, чтобы по-регбийному влететь в соперника. Просто кайфует от этого. Было ощущение, что когда он в отпуск ездил, то играл там с братом в каком-то виде в регби. Потом возвращался – и то ребра болели, то еще что-то. А в комнате в Тарасовке он всегда смотрел игры брата», – сказал Ребров.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».

Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?