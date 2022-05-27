«Спартак» готов отдать в аренду Шитова, Маркитесова и Шильцова

«Спартак» занялся поиском вариантов продолжения карьеры для игрока из дубля, который был закрыт в начале этой недели.

Клуб готов отдать в аренду нападающего Владислава Шитова, а также полузащитников Константина Шильцова и Дмитрия Маркитесова.

Услуги вышеперечисленных футболистов предлагают другим командам РПЛ, в частности, «Факелу», поднявшемуся из ФНЛ.

В основной обойме «Спартака», вероятно останутся Степан Оганесян, Фаниль Сунгатулин и Даниил Денисов.

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