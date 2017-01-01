Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

«Спартак» готов отдать в аренду Шитова, Маркитесова и Шильцова

«Спартак» занялся поиском вариантов продолжения карьеры для игрока из дубля, который был закрыт в начале этой недели.

Клуб готов отдать в аренду нападающего Владислава Шитова, а также полузащитников Константина Шильцова и Дмитрия Маркитесова.

Услуги вышеперечисленных футболистов предлагают другим командам РПЛ, в частности, «Факелу», поднявшемуся из ФНЛ.

В основной обойме «Спартака», вероятно останутся Степан Оганесян, Фаниль Сунгатулин и Даниил Денисов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Паршивлюк: «Первый финал в 33 года. Всю неделю всe бурлит внутри»
Федун – о праздновании 100-летия «Спартака»: «Запомнится каждому, кто примет в нeм участие» 1
«Спартак» отпразднует 100-летие на Москве-реке 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11