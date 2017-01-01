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Ван Дейк не включил в свою команду мечты ни одного нападающего «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал свою команду мечты, состоящую из пяти игроков.

Вратарем голландец выбрал своего одноклубника Алисона, а единственным защитником – себя. В полузащиту был выбран Кевин Де Брюйне («Ман Сити»), а в нападение – Карим Бензема («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

  • Ван Дейку 30 лет.
  • Его контракт с «Ливерпулем» истекает в 2025 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: The Mirror

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2628

    acor94 20 минут назад

    Все верно. Зачем ему мечтать о тех с кем он уже играет.

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