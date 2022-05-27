Ван Дейк не включил в свою команду мечты ни одного нападающего «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал свою команду мечты, состоящую из пяти игроков.

Вратарем голландец выбрал своего одноклубника Алисона, а единственным защитником – себя. В полузащиту был выбран Кевин Де Брюйне («Ман Сити»), а в нападение – Карим Бензема («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Ван Дейку 30 лет.

Его контракт с «Ливерпулем» истекает в 2025 году.

Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?