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Кононов и Парфенов – кандидаты на пост главного тренера «Родины»

Московский клуб «Родина» может сменить тренера в случае выхода в ФНЛ.

По информации «РБ Спорт», команду могут возглавить экс-тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов или Олег Кононов, последним место работы которого была «Рига».

Решение о возможной смене главного тренера будет принято по завершении сезона.

  • «Родину» возглавляет экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев.
  • Команда идет на первом месте в группе 3 ФНЛ-2.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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