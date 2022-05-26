Гендиректор «Зенита» Медведев: «Про замены для Дзюбы и Оздоева говорить рано. У нас хорошая скамейка»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб пока не ищет новых футболистов, способных заменить Магомеда Оздоева и Артема Дзюбу.

– Кем их можно заменить? Какая работа ведется в этом направлении?

– Про замены говорить рано. Во-первых, у нас и так хорошая скамейка. А во-вторых, теперь новый лимит позволяет строить команду с учетом новых легионеров.

Хотя ситуация по легионерам до сих пор полностью не ясна – я имею в виду то, что ФИФА пока не объявила дальнейшего решения по контрактам иностранцев, игравшим в России.

Но задача, которая стоит перед клубом, в следующем сезоне, я уверен, будет выполнена.

У обоих футболистов истекли контракты с «Зенитом».

Дзюба выступал за клуб с 2015 года, Оздоев – с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?