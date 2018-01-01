Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Оздоев: «Спасибо за все, Питер»

Полузащитник Магомед Оздоев попрощался с «Зенитом» в соцсетях.

«Спасибо за всe, Питер.

Хотел поблагодарить всех партнеров, которые находились бок о бок со мной все эти 4,5 года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба. А также сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом, без вас мы не достигли бы такого результата.

Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали, продолжайте так же любить этот клуб!» – написал Оздоев в соцсетях.

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Зенит» объявил об уходе Оздоева. Им интересуются «Спартак» и немецкие клубы 11
Агент Оздоева – о продлении контракта с «Зенитом»: «Приоритет у клуба. Все будет ясно 1 июня» 1
Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера» 12
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11