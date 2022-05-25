Оздоев: «Спасибо за все, Питер»

Полузащитник Магомед Оздоев попрощался с «Зенитом» в соцсетях.

«Спасибо за всe, Питер.

Хотел поблагодарить всех партнеров, которые находились бок о бок со мной все эти 4,5 года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба. А также сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом, без вас мы не достигли бы такого результата.

Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали, продолжайте так же любить этот клуб!» – написал Оздоев в соцсетях.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?