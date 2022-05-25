Судья Федотов: «Лантратов за толчок болбоя должен был получить красную»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого стыкового матча за место в высшем дивизионе между «СКА-Хабаровском» и Химками» (1:0). Вратарь гостей Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Владимир Москалев после данного инцидента показал ЖК игроку «Химок». Все понимают важность стыковых матчей и что стоит на кону, но в РПЛ за такое должны показывать прямую красную карточку», – написал Федотов.

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Инцидент случился во 2-м тайме.

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