Судья Федотов: «Лантратов за толчок болбоя должен был получить красную»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого стыкового матча за место в высшем дивизионе между «СКА-Хабаровском» и Химками» (1:0). Вратарь гостей Илья Лантратов толкнул болбоя.
«Владимир Москалев после данного инцидента показал ЖК игроку «Химок». Все понимают важность стыковых матчей и что стоит на кону, но в РПЛ за такое должны показывать прямую красную карточку», – написал Федотов.
- Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
- Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.
- Инцидент случился во 2-м тайме.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова