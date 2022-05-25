Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID

Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID

25 мая 2022, 12:26
10

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на сезон-2022/23.

Фанатское объедение «Ландскрона» сообщило, что не будет покупать абонементы на 2-й круг следующего сезона РПЛ. Причина – Fan ID.

«Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID. Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Дивееву грозит дисквалификация на несколько матчей
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела» 13
Источник: сайт «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1653470938
Миллер аж обкакался... ))
Ответить
sochi-2013
1653471493
Если нельзя творить гадости на стадионе, зачем туда ходить? Футбол то не интересен, да и счет в новостях можно узнать.
Ответить
ilichkadr
1653474121
«Ландскрона» это та же "Фратрия" только вид сбоку. Вираж без 200-300-т идиотов станет только чище.
Ответить
acor94
1653474511
Запретить фанатские сектора и пустить на футбол женщин и детей. Они тоже умееют кричалки кричать, без поддержки не останутся!
Ответить
АлексМак
1653474539
Привильно! Молодцы! Нахрен не нужен этот Fan ID
Ответить
NewLife
1653475834
Уважуха !
Ответить
Главные новости
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
3
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
4
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
5
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Все новости
Все новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
2
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+