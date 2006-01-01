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Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на сезон-2022/23.

Фанатское объедение «Ландскрона» сообщило, что не будет покупать абонементы на 2-й круг следующего сезона РПЛ. Причина – Fan ID.

«Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID. Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

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Источник: сайт «Ландскроны»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +14081

    NewLife 23 минуты назад

    Уважуха !

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    Рейтинг: +139

    АлексМак 44 минуты назад

    Привильно! Молодцы! Нахрен не нужен этот Fan ID

    1
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    Рейтинг: +2615

    acor94 45 минут назад

    Запретить фанатские сектора и пустить на футбол женщин и детей. Они тоже умееют кричалки кричать, без поддержки не останутся!

    1
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    Рейтинг: +15476

    ilichkadr 51 минуту назад

    «Ландскрона» это та же "Фратрия" только вид сбоку. Вираж без 200-300-т идиотов станет только чище.

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    Рейтинг: +24291

    bset 1 час назад

    Такими темпами скоро футбол запретят в России)

    1
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    Рейтинг: +6533

    sochi-2013 1 час назад

    Если нельзя творить гадости на стадионе, зачем туда ходить?
    Футбол то не интересен, да и счет в новостях можно узнать.

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    Рейтинг: +3110

    Enter2006 1 час назад

    Миллер аж обкакался... ))

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