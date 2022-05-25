Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на сезон-2022/23.

Фанатское объедение «Ландскрона» сообщило, что не будет покупать абонементы на 2-й круг следующего сезона РПЛ. Причина – Fan ID.

«Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID. Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

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