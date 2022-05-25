Директор «Ростова» Рыскин: «Европейский бан продлится больше года»

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», выразил мнение по бану российского футбола.

«Нужно 18 команд в РПЛ, по максимуму задействовать молодежь. Европейский бан продлится больше года», – сказал Рыскин.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?