Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2021/22

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ.
54-летний немец выиграл эту награду во второй раз в карьере. Впервые он завоевал ее в 2020 году.
Помимо Клоппа только Алекс Фергюсон (11), Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола (по 3 раза) признавались лучшими тренерами сезона в АПЛ больше одного раза.
- «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ.
- Отставание от «Ман Сити» – одно очко.
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