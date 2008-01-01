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Клопп – лучший тренер АПЛ в сезоне-2021/22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

54-летний немец выиграл эту награду во второй раз в карьере. Впервые он завоевал ее в 2020 году.

Помимо Клоппа только Алекс Фергюсон (11), Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола (по 3 раза) признавались лучшими тренерами сезона в АПЛ больше одного раза.

  • «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ.
  • Отставание от «Ман Сити» – одно очко.

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Источник: сайт АПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1181

    вальтер79 11 минут назад

    пора юргена в рпл звать дорос до нашей лиги)))))))

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