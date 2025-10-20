Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с ним в 2013 году.

«Они общались со мной, когда сэр Алекс [Фергюсон] закончил карьеру. Тогда у меня была потрясающая команда в Дортмунде, поэтому я их заинтересовал.

«МЮ» пытался убедить меня, но все это происходило в неподходящий момент. Я бы ни за что не ушел из «Боруссии», имея действующий контракт.

Я сам отказал «Юнайтед». В переговорах были моменты, которые мне не понравились. Они обещали, что подпишут любого игрока. А я сидел и понимал, что это не мой проект.

Я не хотел заниматься возвращением Погба или Роналду. Это потрясающие футболисты, но обычно подобные решения не срабатывают, возвращения никогда не помогают», – сказал Клопп.