  • Главная
  • Новости
  • Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 17:05

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с ним в 2013 году.

«Они общались со мной, когда сэр Алекс [Фергюсон] закончил карьеру. Тогда у меня была потрясающая команда в Дортмунде, поэтому я их заинтересовал.

«МЮ» пытался убедить меня, но все это происходило в неподходящий момент. Я бы ни за что не ушел из «Боруссии», имея действующий контракт.

Я сам отказал «Юнайтед». В переговорах были моменты, которые мне не понравились. Они обещали, что подпишут любого игрока. А я сидел и понимал, что это не мой проект.

Я не хотел заниматься возвращением Погба или Роналду. Это потрясающие футболисты, но обычно подобные решения не срабатывают, возвращения никогда не помогают», – сказал Клопп.

  • В итоге «МЮ» вместо Фергюсона назначил Дэвида Мойеса, который проработал меньше года.
  • Клопп в октябре 2015-го возглавил «Ливерпуль», с которым выиграл 8 трофеев.

Еще по теме:
Клопп отказал «Спартаку»: «Без шансов» 5
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
Карпин назвал тренера, чьи футбольные идеи ему нравятся 2
Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Клопп Юрген
