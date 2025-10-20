Клопп отказал «Спартаку»: «Без шансов»

Юрген Клопп не заинтересован в назначении на пост главного тренера «Спартака».

Об этом сообщил агент немецкого специалиста Марк Косицке.

– В СМИ активно обсуждают кандидатов на замену Деяну Станковичу. Был бы потенциально интересным проект «Спартака» для Юргена Клоппа?

– Извините, нет. Без шансов.