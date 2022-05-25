Силкин предложил сократить РПЛ до 10 команд и проводить чемпионат в 3 круга

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал решение РФС не расширять РПЛ.

«Я считаю, что правильно оставили 16 команд. Никакое расширение не нужно. Для чего расширять? Для проходных игр? У нас и в Премьер-лиге есть проблемные команды.

Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» — сказал Силкин.

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