Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Силкин предложил сократить РПЛ до 10 команд и проводить чемпионат в 3 круга

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал решение РФС не расширять РПЛ.

«Я считаю, что правильно оставили 16 команд. Никакое расширение не нужно. Для чего расширять? Для проходных игр? У нас и в Премьер-лиге есть проблемные команды.

Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» — сказал Силкин.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Леонченко: «У «Локомотива» нет иного пути, коме ставки на молодых игроков»
Леонченко: «Процесс трансформации «Локомотива» почти завершен. Этот сезон был переходным»
Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +24285

    bset 27 минут назад

    В свое время зона Восток 2 дивизиона играла в 4 клуба, в 4 круга. Сильно мастерство их выросло?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11