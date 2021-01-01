Силкин предложил сократить РПЛ до 10 команд и проводить чемпионат в 3 круга

В свое время зона Восток 2 дивизиона играла в 4 клуба, в 4 круга. Сильно мастерство их выросло?
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал решение РФС не расширять РПЛ.
«Я считаю, что правильно оставили 16 команд. Никакое расширение не нужно. Для чего расширять? Для проходных игр? У нас и в Премьер-лиге есть проблемные команды.
Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» — сказал Силкин.
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