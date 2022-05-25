«Химки» хотят избавиться от Мирзова из-за недопонимания с Юраном. Он не полетел в Хабаровск

«Химки» могут избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова из-за недопонимания между футболистом и главным тренером Сергеем Юраном, сообщает «РБ Спорт».

Юран не видит Мирзова в качестве игрока основного состава. Футболисту это не нравится, поэтому он не полетел с командой на матч против «СКА-Хабаровска».

«Химки» примут решение по будущему Мирзова после стыковых матчей. Сейчас клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним.

16 мая Мирзов подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».

Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?