«Химки» хотят избавиться от Мирзова из-за недопонимания с Юраном. Он не полетел в Хабаровск

«Химки» могут избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова из-за недопонимания между футболистом и главным тренером Сергеем Юраном, сообщает «РБ Спорт».
Юран не видит Мирзова в качестве игрока основного состава. Футболисту это не нравится, поэтому он не полетел с командой на матч против «СКА-Хабаровска».
«Химки» примут решение по будущему Мирзова после стыковых матчей. Сейчас клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним.
- 16 мая Мирзов подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.
- Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».
- Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «РБ Спорт»