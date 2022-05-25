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  • «Химки» хотят избавиться от Мирзова из-за недопонимания с Юраном. Он не полетел в Хабаровск

«Химки» хотят избавиться от Мирзова из-за недопонимания с Юраном. Он не полетел в Хабаровск

25 мая 2022, 00:14
5

«Химки» могут избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова из-за недопонимания между футболистом и главным тренером Сергеем Юраном, сообщает «РБ Спорт».

Юран не видит Мирзова в качестве игрока основного состава. Футболисту это не нравится, поэтому он не полетел с командой на матч против «СКА-Хабаровска».

«Химки» примут решение по будущему Мирзова после стыковых матчей. Сейчас клуб склоняется к тому, чтобы расстаться с ним.

  • 16 мая Мирзов подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.
  • Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Юран Сергей
Комментарии (5)
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Мортус
1653451779
Напрасно не полетел. В СКА бы пригодился.
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zigbert
1653457719
Конфликт между ними продолжается. Оба упертые.
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Enter2006
1653464691
Зачем тогда совсем недавно контракт нужно было подписывать с ним? Ничего непонятно. Мирзов бы пригодился в игре с СКА, зря так...
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JTherry
1653469843
десять дней спустя после подписания контракта с Мирзовым...) а ведь у него во всех клубах были проблемы с "недопониманием" то с тренерами, то с руководством...
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odessakmv
1653473068
Барсик тот еще подарок, еще не известно от кого лучше избавиться
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