Ахметов: «В ЦСКА нет разговоров об уходе Березуцкого»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба.

«Будет ли продлен мой контракт? Пока не могу ничего сказать по поводу своего будущего в клубе.

Уход Березуцкого? В команде никаких разговоров об этом нет. Наверное, в следующем сезоне можно ожидать тот же тренерский состав, но это вопрос к руководству», — сказал Ахметов.

ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.

Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

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