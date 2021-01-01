Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

Ахметов: «В ЦСКА нет разговоров об уходе Березуцкого»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба.

«Будет ли продлен мой контракт? Пока не могу ничего сказать по поводу своего будущего в клубе.

Уход Березуцкого? В команде никаких разговоров об этом нет. Наверное, в следующем сезоне можно ожидать тот же тренерский состав, но это вопрос к руководству», — сказал Ахметов.

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА 3
Трпишовски может возглавить ЦСКА под задачу выиграть РПЛ в следующем сезоне 5
Березуцкий покинет пост тренера ЦСКА. Перед командой стоит задача выиграть следующий сезон РПЛ (Илья Казаков) 11
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:56
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11