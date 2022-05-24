Болельщик «Динамо», выбежавший на поле, компенсировал штраф клубу

Болельщик «Динамо» компенсировал клубу штраф в размере 20 тысяч рублей.

«23 мая 2022 года Черемушкинский районный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между футбольным клубом «Динамо» (Москва) и болельщиком. Стороны договорились, что не будут раскрывать его личность.

Болельщик признал свою вину в нарушении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — он выбежал на поле во время матча «Динамо» – «Зенит» 12 декабря 2021 года.

Болельщик компенсировал штраф в размере 20 000 рублей, который был возложен на клуб по решению КДК РФС за появление на поле постороннего лица. Также болельщик принeс извинения клубу.

Отметим, что «Динамо» продолжает работу по защите своих интересов в случаях неправомерных действий, связанных с нарушением правил поведения зрителей на футбольных матчах со стороны болельщиков.

При этом клуб готов в каждой ситуации искать разумный компромисс и очень надеется, что болельщики даже в самые эмоциональные моменты будут вести себя в рамках требований закона», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

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