Дюков подтвердил, что система VAR останется в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в следующем розыгрыше чемпионата России будет использоваться система VAR.

Сообщалось, что лига рискует остаться без видеоповторов из-за вероятного прекращения сотрудничества с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd.

«В следующем сезоне VAR будет», – сказал Дюков в ответ на соответствующий вопрос.

«Сейчас рассматривается два варианта. Мы рассматриваем, какая альтернатива будет для нас лучше. Есть оператор из российской компании, есть оператор из китайской компании», – добавил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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