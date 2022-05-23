Бундеслига. «Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыке и сохранила прописку

В ответном стыковом матче за право выступать в Бундеслиге «Герта» в гостях обыграла «Гамбург» со счетом 2:0.
Несмотря на минимальное поражение в первой игре, берлинцы победили по сумме двух встреч и сохранили прописку в высшем дивизионе.
Германия. Бундеслига. Переходные матчи. Финал
Голы: 0:1 – Боята, 4; 0:2 – Платтенхардт, 63.
Удаление: нет – Тусар, 90+6.
Первый матч – 1:0.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Бомбардир»