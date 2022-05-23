Бундеслига. «Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыке и сохранила прописку

В ответном стыковом матче за право выступать в Бундеслиге «Герта» в гостях обыграла «Гамбург» со счетом 2:0.

Несмотря на минимальное поражение в первой игре, берлинцы победили по сумме двух встреч и сохранили прописку в высшем дивизионе.

Германия. Бундеслига. Переходные матчи. Финал

Гамбург – Герта – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Боята, 4; 0:2 – Платтенхардт, 63.

Удаление: нет – Тусар, 90+6.

Первый матч – 1:0.

Результаты Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

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