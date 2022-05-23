«Урал» выкупит Гогличидзе у «Краснодара» («Чемпионат»)

«Урал» решил сохранить в составе левого защитника Лео Гогличидзе.

Екатеринбургский клуб выкупит арендованного игрока у «Краснодара». О сделке планируют объявить в ближайшее время.

Рыночная стоимость Гогличидзе – 500 тысяч евро.

«Урал» взял в аренду воспитанника «Краснодара» в сентябре 2021 года.

С тех пор 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах.

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