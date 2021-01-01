«Урал» выкупит Гогличидзе у «Краснодара» («Чемпионат»)

Если Краснодар продаст!!! И за 500 это очень мало, 5 лямов евриков другое дело! Лео прибавил в игре хорошо, а потому продавать его смысла большого нет. Вернуть в Краснодар!!!
«Урал» решил сохранить в составе левого защитника Лео Гогличидзе.
Екатеринбургский клуб выкупит арендованного игрока у «Краснодара». О сделке планируют объявить в ближайшее время.
- Рыночная стоимость Гогличидзе – 500 тысяч евро.
- «Урал» взял в аренду воспитанника «Краснодара» в сентябре 2021 года.
- С тех пор 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?