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«Урал» выкупит Гогличидзе у «Краснодара» («Чемпионат»)

«Урал» решил сохранить в составе левого защитника Лео Гогличидзе.

Екатеринбургский клуб выкупит арендованного игрока у «Краснодара». О сделке планируют объявить в ближайшее время.

  • Рыночная стоимость Гогличидзе – 500 тысяч евро.
  • «Урал» взял в аренду воспитанника «Краснодара» в сентябре 2021 года.
  • С тех пор 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2417

    Krasnodar 123 1 час назад

    Если Краснодар продаст!!! И за 500 это очень мало, 5 лямов евриков другое дело! Лео прибавил в игре хорошо, а потому продавать его смысла большого нет. Вернуть в Краснодар!!!

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