Бородюк: «Дзюба может перейти в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил вероятность подписания контракта со свободным агентом Артемом Дзюбой.

«А почему нет? Думаю, это вполне реально. Всe зависит от него. Он – системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания», – сказал Бородюк в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.

Дзюба – уроженец Москвы.

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