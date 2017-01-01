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Бородюк: «Дзюба может перейти в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил вероятность подписания контракта со свободным агентом Артемом Дзюбой.

«А почему нет? Думаю, это вполне реально. Всe зависит от него. Он – системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания», – сказал Бородюк в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.
  • Дзюба – уроженец Москвы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии8
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    Рейтинг: +15687

    Cleaner 18 минут назад

    Не пойдет Дзюба в этот КЛУП.

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    Рейтинг: +10

    fredrick 20 минут назад

    Какое там ещё Торпедо, пусть в Европе поиграет.

    0
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    Рейтинг: +3588

    Питерский князь 40 минут назад

    Пусть в МЛС идет.
    После переезда туда, обратно не вернется, Путин запретил.
    =)))

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    Рейтинг: +322

    fakeid 44 минуты назад

    какая разница, какая у него зарплата, если он достанется бесплатно. и 3 ляма в год можно платить.

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 57 минут назад

    На самом деле , а почему нет ?
    Денег заработал , рекорды поставил , осталось о себе память добрую оставить.

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    Рейтинг: +603

    NeoNaTe 1 час назад

    а как же црвена звезда и клубы сша с канадой...

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    Рейтинг: +257

    cheser1970 1 час назад

    да ладно)

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    Рейтинг: +50

    Antoshka2015 1 час назад

    Самый раз ему

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