Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»

Комментатор Константин Генич пришел к выводу, что ни одному из 16 клубов РПЛ не нужен нападающий Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента.

– Видите ли вы Дзюбу в какой‑либо команде РПЛ?

– Давайте рассуждать. Двери в «Локомотив» для Дзюбы закрыты. Понятно, по каким причинам. Этот вариант мы не рассматриваем. В прошлый заход он вытащил Михаила Галактионова, но сейчас в эту реку Артем снова не зайдeт.

ЦСКА – точно нет, «Спартак» – нет, «Зенит» – нет, «Динамо» – нет, «Краснодар» – тоже нет. Понимаю, что Леонид Слуцкий продвигал идею, что Дзюба точно не хуже Дмитрия Воробьева. Что Артем в «Краснодаре» мог бы удлинять игру, цепляться за мячи, сбрасывать их. Что Дзюба мог бы давать возможность отдохнуть Джону Кордобе и что в целом это было бы прикольно.

Но «Краснодар» точно не рассматривает Дзюбу в качестве игрока. Может, в качестве гостя на каком‑то из матчей, например, с «Зенитом» или со «Спартаком». Но только в этом качестве.

Насколько понимаю, интерес к Артему мог бы быть среди команд, которые находятся во второй восьмерке. Сомневаюсь, что это может быть «Балтика» с ее подвижным футболом. Сильно сомневаюсь, что это могло бы быть махачкалинское «Динамо». Тут же еще нужно понимать желание самого Артема. Он уже накатался и наездился. Ему 38 лет, он точно хотел бы быть поближе к семье, к Москве, к сервису и всему, к чему он привык.

Есть еще «Рубин». Но сомневаюсь, что в Казани будут останавливаться на варианте с Дзюбой вместо Мирлинда Даку, когда там получили такие деньги за албанца. Хотя Дзюба в «Рубине» – это было бы интересно.

По «Ахмату» и Дзюбе Станислав Черчесов уже все сказал. «Ростов» Артема точно не возьмет. Если «Родина» хотела Дзюбу, то уже давно точно бы взяла, а клуб тем более недавно подписал Германа Онугху.

«Факел» хотелки Артема просто не потянет. Плюс Дзюба сам не будет идти в команду, которая будет бороться за выживание. Он с «Акроном» этого уже натерпелся. Остаются только «Акрон» и «Крылья Советов» – тоже точно нет.

Может, в нем могли бы быть заинтересованы клубы Первой лиги, которые ставят задачу выйти в РПЛ. Но Артем еще 100 раз подумает, нужно ли ему ввязываться в это. Настолько ли большое желание у Дзюбы играть в футбол, чтобы кататься по Первой лиге и играть на искусственных полях. Есть большие сомнения.

На мой взгляд, все идет к тому, что прекрасно говорящий, отлично выглядящий в кадре, отлично разбирающий игры Дзюба будет медиаперсоной. Если не случится ничего экстраординарного на флажке, то допускаю, что Дзюба со Слуцким вполне могли бы вести какое‑нибудь шоу на [телеканале] ТНТ.