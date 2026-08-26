Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»

Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»

26 августа, 11:24
1

Комментатор Константин Генич пришел к выводу, что ни одному из 16 клубов РПЛ не нужен нападающий Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента.

– Видите ли вы Дзюбу в какой‑либо команде РПЛ?

– Давайте рассуждать. Двери в «Локомотив» для Дзюбы закрыты. Понятно, по каким причинам. Этот вариант мы не рассматриваем. В прошлый заход он вытащил Михаила Галактионова, но сейчас в эту реку Артем снова не зайдeт.

ЦСКА – точно нет, «Спартак» – нет, «Зенит» – нет, «Динамо» – нет, «Краснодар» – тоже нет. Понимаю, что Леонид Слуцкий продвигал идею, что Дзюба точно не хуже Дмитрия Воробьева. Что Артем в «Краснодаре» мог бы удлинять игру, цепляться за мячи, сбрасывать их. Что Дзюба мог бы давать возможность отдохнуть Джону Кордобе и что в целом это было бы прикольно.

Но «Краснодар» точно не рассматривает Дзюбу в качестве игрока. Может, в качестве гостя на каком‑то из матчей, например, с «Зенитом» или со «Спартаком». Но только в этом качестве.

Насколько понимаю, интерес к Артему мог бы быть среди команд, которые находятся во второй восьмерке. Сомневаюсь, что это может быть «Балтика» с ее подвижным футболом. Сильно сомневаюсь, что это могло бы быть махачкалинское «Динамо». Тут же еще нужно понимать желание самого Артема. Он уже накатался и наездился. Ему 38 лет, он точно хотел бы быть поближе к семье, к Москве, к сервису и всему, к чему он привык.

Есть еще «Рубин». Но сомневаюсь, что в Казани будут останавливаться на варианте с Дзюбой вместо Мирлинда Даку, когда там получили такие деньги за албанца. Хотя Дзюба в «Рубине» – это было бы интересно.

По «Ахмату» и Дзюбе Станислав Черчесов уже все сказал. «Ростов» Артема точно не возьмет. Если «Родина» хотела Дзюбу, то уже давно точно бы взяла, а клуб тем более недавно подписал Германа Онугху.

«Факел» хотелки Артема просто не потянет. Плюс Дзюба сам не будет идти в команду, которая будет бороться за выживание. Он с «Акроном» этого уже натерпелся. Остаются только «Акрон» и «Крылья Советов» – тоже точно нет.

Может, в нем могли бы быть заинтересованы клубы Первой лиги, которые ставят задачу выйти в РПЛ. Но Артем еще 100 раз подумает, нужно ли ему ввязываться в это. Настолько ли большое желание у Дзюбы играть в футбол, чтобы кататься по Первой лиге и играть на искусственных полях. Есть большие сомнения.

На мой взгляд, все идет к тому, что прекрасно говорящий, отлично выглядящий в кадре, отлично разбирающий игры Дзюба будет медиаперсоной. Если не случится ничего экстраординарного на флажке, то допускаю, что Дзюба со Слуцким вполне могли бы вести какое‑нибудь шоу на [телеканале] ТНТ.

  • 38-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

Еще по теме:
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым 7
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме* 1
Экс-тренер «Акрона» – Дзюбе: «Артем, работать с тобой очень тяжело» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид Генич Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1787734269
Эротическое? Спасибо, видели )))
Ответить
Главные новости
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
1
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
20
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+