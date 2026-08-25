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Бубнов: «По Дзюбе вопрос закрыт»

25 августа, 01:23
2

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что «Рубин» и другие клубы из верхней части таблицы РПЛ не подпишут 38-летнего Артема Дзюбу.

– Ты говоришь, что Дзюба бы пригодился команде [«Рубину»]. Там у них средний рост футболистов по команде, я уже не говорю про нападающих, под 190 см.

Что бы он им пригодился? Они там все прыгают, бодаются, плюс они прессингуют. Зачем им нужен Дзюба, который не прессингует?

– Дзюба в своей штрафной отработает на угловом, на ауте. Зацепится впереди, сохранит мяч.

– Ну, там дураки, что ли? Дзюбу не знают? И мы с вами хорошо знаем. Дзюба уже договорился до того, что: «Я согласен на любые деньги. Даже не обсуждаю это». Ну, классный форвард согласится на любые деньги?

– Ну, поиграть хочет ещe годик.

– Ну, пускай в медиафутбол играет. Идeт и играет сколько хочет.

Нет. По Дзюбе вопрос закрыт в том смысле, что топовым командам он не нужен. В других командах он играть не хочет.

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
  • Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Рубин Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (2)
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Snek
1787613866
Ну а что поделать? Его грязный острый язычок сыграл с ним злую шутку, что даже тем, кому Дзюба бы пригодился, он не нужен.
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Император Бомжей
1787638947
Ему надо было в Родину идти, на 20 минут бы выходил и нормик было б. Статистика то у него не плохая, другое дело что он бегает совсем..
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