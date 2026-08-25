Бубнов: «По Дзюбе вопрос закрыт»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что «Рубин» и другие клубы из верхней части таблицы РПЛ не подпишут 38-летнего Артема Дзюбу.
– Ты говоришь, что Дзюба бы пригодился команде [«Рубину»]. Там у них средний рост футболистов по команде, я уже не говорю про нападающих, под 190 см.
Что бы он им пригодился? Они там все прыгают, бодаются, плюс они прессингуют. Зачем им нужен Дзюба, который не прессингует?
– Дзюба в своей штрафной отработает на угловом, на ауте. Зацепится впереди, сохранит мяч.
– Ну, там дураки, что ли? Дзюбу не знают? И мы с вами хорошо знаем. Дзюба уже договорился до того, что: «Я согласен на любые деньги. Даже не обсуждаю это». Ну, классный форвард согласится на любые деньги?
– Ну, поиграть хочет ещe годик.
– Ну, пускай в медиафутбол играет. Идeт и играет сколько хочет.
Нет. По Дзюбе вопрос закрыт в том смысле, что топовым командам он не нужен. В других командах он играть не хочет.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.