Бубнов: «По Дзюбе вопрос закрыт»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что «Рубин» и другие клубы из верхней части таблицы РПЛ не подпишут 38-летнего Артема Дзюбу.

– Ты говоришь, что Дзюба бы пригодился команде [«Рубину»]. Там у них средний рост футболистов по команде, я уже не говорю про нападающих, под 190 см.

Что бы он им пригодился? Они там все прыгают, бодаются, плюс они прессингуют. Зачем им нужен Дзюба, который не прессингует?

– Дзюба в своей штрафной отработает на угловом, на ауте. Зацепится впереди, сохранит мяч.

– Ну, там дураки, что ли? Дзюбу не знают? И мы с вами хорошо знаем. Дзюба уже договорился до того, что: «Я согласен на любые деньги. Даже не обсуждаю это». Ну, классный форвард согласится на любые деньги?

– Ну, поиграть хочет ещe годик.

– Ну, пускай в медиафутбол играет. Идeт и играет сколько хочет.

Нет. По Дзюбе вопрос закрыт в том смысле, что топовым командам он не нужен. В других командах он играть не хочет.