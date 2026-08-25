Черчесов объяснил, почему не возьмет Дзюбу в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о будущем 38-летнего форварда Артема Дзюбы.
– Куда бы вы посоветовали перейти Артему Дзюбе?
– Ну, это был бы долгий разговор. В двух словах это не скажешь. Потому что на серьезные вопросы двумя словами не ответишь. Хотя на любой серьезный вопрос надо отвечать с улыбкой.
– Заканчивать карьеру еще не посоветовали бы ему?
– Знаете, это как в сказке: «Прямо пойдешь… Налево пойдешь… Направо пойдешь…». Это тот случай, когда реально ему надо задуматься, какие шаги надо предпринимать.
У нас три нападающих, хотим мы или нет, места заняты. И это игрок такого масштаба, что он четко должен понимать, для каких целей он там, в любом клубе, не только в «Ахмате», допустим.
Поэтому я бы реально посоветовал ему задуматься, какой шаг предпринять. А так, рад, что он до сих пор играет, рад, что «Акрон» меня услышал, взяли его, и он им реально помог.
Так что в этом плане все у него было нормально. А сейчас уже абсолютно другое. Все‑таки тикают часы спортивные.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.