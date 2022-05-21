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  • Мостовой: «Рубин» – позорники. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

Мостовой: «Рубин» – позорники. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

21 мая 2022, 19:51
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.

«Конечно, «Рубин» – позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Леонид Слуцкий – это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берeт, и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдeт в себе мужество сказать: «Уберите меня»?

Пенальти такой себе был, ну а Виталий Лисакович пусть и дальше селфи делает», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Рубин Лисакович Виталий Мостовой Александр
Комментарии (3)
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piligrim1986
1653153841
мостовой, го в рубин, покажи, как надо, а только пздеть горазд
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Nayturs
1653156579
Уверен Бердыеву уже звонили
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semm
1653157023
вот случай был такой: делали солдаты нацбата "Солнышко" сэлфи с трофейным БТР, и тех военных, свой же танкист в кровавое мясо превратил - думал что по русским стреляет_ ан вон как вышло! Мораль: меньше снимайтесь для публики - это к добру не приводит, так что Рубин ещё легко отделался!
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