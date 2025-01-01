Мостовой: «Рубин» – позорники. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

вот случай был такой: делали солдаты нацбата "Солнышко" сэлфи с трофейным БТР, и тех военных, свой же танкист в кровавое мясо превратил - думал что по русским стреляет_ ан вон как вышло! Мораль: меньше снимайтесь для публики - это к добру не приводит, так что Рубин ещё легко отделался!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.
«Конечно, «Рубин» – позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Леонид Слуцкий – это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берeт, и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдeт в себе мужество сказать: «Уберите меня»?
Пенальти такой себе был, ну а Виталий Лисакович пусть и дальше селфи делает», – сказал Мостовой.
- «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
- С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
- В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?