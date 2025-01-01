Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Мостовой: «Рубин» – позорники. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.

«Конечно, «Рубин» – позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Леонид Слуцкий – это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берeт, и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдeт в себе мужество сказать: «Уберите меня»?

Пенальти такой себе был, ну а Виталий Лисакович пусть и дальше селфи делает», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть»
Газизов отпраздновал спасение «Уфы» от прямого вылета эмоциональным криком
Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:51
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +522

    semm 10 минут назад

    вот случай был такой: делали солдаты нацбата "Солнышко" сэлфи с трофейным БТР, и тех военных, свой же танкист в кровавое мясо превратил - думал что по русским стреляет_ ан вон как вышло! Мораль: меньше снимайтесь для публики - это к добру не приводит, так что Рубин ещё легко отделался!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +523

    Nayturs 18 минут назад

    Уверен Бердыеву уже звонили

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7816

    piligrim1986 1 час назад

    мостовой, го в рубин, покажи, как надо, а только пздеть горазд

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11