Мостовой: «Рубин» – позорники. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.

«Конечно, «Рубин» – позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Леонид Слуцкий – это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берeт, и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдeт в себе мужество сказать: «Уберите меня»?

Пенальти такой себе был, ну а Виталий Лисакович пусть и дальше селфи делает», – сказал Мостовой.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?