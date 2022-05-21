Глушаков забил «Спартаку» и не стал праздновать. С ним игрок брал чемпионство

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 39-й минуте у химчан с пенальти забил Денис Глушаков, сделав счет 1:1. Праздновать он не стал.
На 44-й минуте «Химки» сделали счет 2:1 – отличился Кирилл Боженов.
- Глушаков в 2017 году становился чемпионом России со «Спартаком».
- «Спартак» открыл счет в матче с «Химками».
- «Химкам» даже победа может не помочь избежать переходных матчей.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру