Рассказов – о первом за 15 лет поражении «Спартака» от «Химок»: «Так получилось»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Химок» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Хотели закончить на позитиве. Владели преимуществом весь матч. Были моменты, подходы. Так получилось, к сожалению», – сказал спартаковец.

«Спартак» не проигрывал химчанам с 2007 года.

Москвичи финишировали в РПЛ 10-ми.

«Спартак» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

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