Жиго забил за «Спартак» в последнем своем матче в РПЛ

В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 11-й минуте счет открыл защитник гостей Самуэль Жиго.

Это его последняя игра в РПЛ. Летом он пополнит «Марсель», о чем объявляли официально.

Жиго играет в России с 2018 года.

Ему ассистировал Зелимхан Бакаев, который летом станет свободным агентом.

«Спартак» по итогам тура может финишировать в РПЛ на 8-м месте.

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