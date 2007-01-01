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Жиго забил за «Спартак» в последнем своем матче в РПЛ

В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 11-й минуте счет открыл защитник гостей Самуэль Жиго.

Это его последняя игра в РПЛ. Летом он пополнит «Марсель», о чем объявляли официально.

  • Жиго играет в России с 2018 года.
  • Ему ассистировал Зелимхан Бакаев, который летом станет свободным агентом.
  • «Спартак» по итогам тура может финишировать в РПЛ на 8-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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