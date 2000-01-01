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РПЛ. Гол Глушакова помог «Химкам» победить «Спартак»

«Химки» в последнем туре РПЛ переиграли «Спартак». Москвичи забили первыми, но это не спасло их от поражения.

У химчан забил бывший спартаковец Денис Глушаков.

«Спартак» финишировал в РПЛ десятым. «Химки» будут играть в переходных матчах со «СКА-Хабаровском».

Россия. РПЛ. 30-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Жиго, 11; 1:1 – Глушаков, 39 (с пенальти); 2:1 – Боженов, 44.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:58
Комментарии53
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    Рейтинг: +15673

    Cleaner 8 минут назад

    Дениска - КРАСАВА!!!

    0
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    Рейтинг: +1270

    Узб@гоеный 32 минуты назад

    Хряки снова облажались. Смех один идет от этих аутсайдеров. И это ещё судейка их тащил, не назначив пенальти

    1
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    Рейтинг: +96144

    zigbert 1 час назад

    Наверное решили обойтись малой кровью ведя в счете в этом матче. Да и мотивации особой не было. Могли лишь подняться на 8е место в турнирной таблице.Неудачным получился у Спартака этот чемпионат. Впереди правда финал Кубка России, где можно будет еще сделать этот сезон более успешным.

    2
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    Рейтинг: +10186

    Alekxei Z. 1 час назад

    Угомонитесь пустобрёхи.
    Матч ничего не решал, показали вам и всем ближайший резерв.
    Именно РЕЗЕРВ. Кофрие, Зобнин , Бакаев, Игнатов и Николсон в финале в основе не выйдут.
    О Денисове , Классоне и пожалуй Рассказове даже и речи быть не может.
    Размялись. Середина отстой , Бакаев с Игнатовым без позиции и без ума. Кофрие очередной пенальти "домой".
    Готовимся к финалу.
    Пустобрёхи , давайте без пессимизма , что творит Динамо нам и не снилось.
    Наконец-то он закончился , это чемпионат РПЛ.

    1
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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 > Alekxei Z. 1 час назад

    " Кофрие, Зобнин , Бакаев, Игнатов и Николсон в финале в основе не выйдут.
    О Денисове , Классоне и пожалуй Рассказове даже и речи быть не может."

    Ладно.
    Ладно.
    А ХТО тогда на поле выйдет???
    И что будем писать после финала. если, тьфу-тьфу-тьфу, Спартак в финале... (((

    0
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    Рейтинг: +4904

    _Marqella_ > Alekxei Z. 57 минут назад

    Ну Кофрие то мяч случайно в руку попал...при чём здесь очередной пенальти...

    1
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    Рейтинг: +10186

    Alekxei Z. > _Marqella_ 48 минут назад

    Это уже 4-ый, который он приводит.
    Случайно- не случайно , но Факт.

    1
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    Рейтинг: +10186

    Alekxei Z. > derrik2000 41 минуту назад

    А что умишка не хватает сообразить ?
    Кто с Зенитом играл тот и выйдет в финале.
    Пруцев , Соболь, Литвинов , Хлусевич , Мозес , Промес и Мартинс выйдут в основе.
    Можем и проиграть конечно, после игры и оценим.

    1
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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 > Alekxei Z. 37 минут назад

    Ну, теперь я спокоен: у тебя с УМИШКОМ, как оказалось, полный порядок.

    0
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > derrik2000 25 минут назад

    Могу тебе тоже "польстить" - в сравнении с Узб@гоеным, ты выйдешь победителем !!! )))

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    Рейтинг: +15673

    Cleaner > Alekxei Z. 8 минут назад

    ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ теперь!...)))

    0
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    Рейтинг: +675

    vladimir63 1 час назад

    чего вы спорите ? игру просто сдали ! также как арсеналу ! вспомните !

    1
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    Рейтинг: +10186

    Alekxei Z. > vladimir63 1 час назад

    Что ты гонишь ?
    Вас бы куда сдать, так ведь наХ никому не нужен.
    В составе Спартака вышли игроки , которые не смогли обыграть Химки, только и всего.
    Уровень их не позволяет !!!

    2
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    Рейтинг: +22694

    JTherry 1 час назад

    хотел что-то ободряющее написать, но понял, что это бесполезно, сезон прое*али еще в его начале, когда начались скандалы в СМИ между Поповым и Заремой, когда в команду затащили "советника" Камоцци, когда "выпилили" из команды Викторию, кроме Конфуза никого не получившего, когда привели "тень" Конте, и притащили пока не очень понятных футболистов... результат - закономерный, к сожалению, а 10-ое место не то, на что рассчитывали болельщики...((

    3
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > JTherry 1 час назад

    Сегодня мы немного разойдемся во взглядах - из двух зол ( Витория и Ванолли ), я бы выбрал наименьшее - Ванолли, конечно это даже не Тедеско, который в аналогичной ситуации ( после феерии пиджака ) вытянул Спартак просто на отлично !!! Но вот то, что какое то закулисье явно мешает игре Спартака - это очевидно ((( . Состав Спартака год от года становится слабее, а мы все жаждем борьбы за золото ... Кадровые проблемы обостряются и вопросов к отвечающим за селекцию всё больше - до сих пор нет мощного железобетонного, не вызывающего сомнения основного состава, а замены не призваны усилить какие то зоны, а просто похоже на то что вроде как надо и пора их сделать ((( и это при том, что игроков у нас предостаточно и 8 !!! находятся в аренде ...

    2
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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 58 минут назад

    Ваноли , чуть выше среднего тренер !
    А , вот , ты сейчас его обсираешь - а после выигрыша кубка будешь превозносить-потому что ты Зомбоящик ( это не оскорбление )

    0
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 51 минуту назад

    Где ты увидел, что я его обсираю ??? !!!

    0
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    Рейтинг: +22694

    JTherry > Persona_non_Grata 46 минут назад

    даже сравнивать грешно Тедеско и Ваноли...) Тед достаточно себя показал в топ-чемпионате, вытянув Лейпциг с 10-го места, а Ваноли (которого тоже притащили по "совету" Камоцци) опустил Спартак в нашей стрёмной газпром-лиге ниже некуда, и возможно, он меньшее из зол, но пока какой-то слаженной, грамотно выстроенной игры у него я не вижу... а ведь под него закупили игроков на 18-20 лимонов (а "состав становится из года в год слабее")... Спартак всегда должен биться за золото, мы хотим больше золота..!!!)

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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > JTherry 38 минут назад

    И всё же, я бы дал ему еще время, а покупки были не под Ваноли, а скорее спонтанные - где-то более менее сносные, а где-то откровенно провальные. То что последние два тренера не дружат с фортуной - очевидно, но я исхожу из того кто в каком состоянии принял команду. Витория - серебряных призеров, в Ваноли - команду катящуюся под откос и конечно он не сумел проявить себя как Тедеско кризис тренером и постоянно довлела угроза вылета + несколько потерянных очков чисто судейскими решениями + доставшаяся невезуха ( надеюсь фортуна повернется в нашу сторону ). Конечно решать Федуну и со. да еще и результат финала кубка может внести свою корректировку ... я бы ему дал еще шанс, а вот с селекционерами ( или кто там заведует трансферами ) надо что-то

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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 1 час назад

    Федуну и башкирке сейчас не до Спартака: им бы бабло не потерять, что за бугром "прячется", а тут какой-то Спартак ещё...
    Игрочишки...
    А что игрочишки???
    НОРМАЛЬНЫЙ тренер умеет и, главное, ЗНАЕТ, как заставить ИГРАТЬ даже сереньких посредственностей в КОМАНДНУЮ игру.
    И не с таким бюджетом, как у КБ.
    И этот тренер сегодня обул сброд, который по какому-то недоразумению получил перед встречей футболки ВЕЛИКОЙ команды! ((

    1
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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК 1 час назад

    Опять Джикия накосячил ! А , был ещё Урунов , тот умудрился на последней секунде на ногу шипами с Рубином наступить , где то в стороне штрафной !
    И таких очень много Умяров , Игнатов , какой то Мартинс....

    2
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

    Тебе не надоело херню писать ??? (((

    3
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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 час назад

    Так посмотри !!!! Если бы не это чучел@- была бы Ничья !
    Ты не смотришь - а только языком мелишь любитель...

    2
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

    Это ты смотришь матчи только через очки Джикияненавистничества ((( Гол забит из под Классена, а виноват всё равно Джикия, да он у тебя виноват даже находясь на скамейке запасных !!! ((( Мартинс - вполне себе, ну уж НИКАК не хуже Зобнина ( которого я защищал долгие годы, но сейчас Рома явно слабое звено и даже на тень " ТОГО" Зобнина не тянет ) Сейчас уйдет Жиго и если убрать еще и Джикию, то с кем останемся ??? ((( И я не мелю, а высказываю точку зрения, гораздо более здравую, чем твои бредни !!!

    1
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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 > САДЫЧОК 1 час назад

    Не, ну, об Игнатове ты зря, конечно.
    Парня нужно ставить на то место, где он наиболее полно раскрывается и установки давать соответствующие на игру.
    А то, что сейчас....
    Так можно было и в воротах его тренеришке попробовать: а вдруг получится?

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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > derrik2000 1 час назад

    Игнатов не видит игру ! Это не уровень РПЛ.

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    Рейтинг: +22694

    JTherry > САДЫЧОК 1 час назад

    в защите гораздо больше "любимец Камоцци", Конфуз косячит (то - рука, то - пеналь), чем Джикия, хотя и он тоже привозит периодически... про Игнатова - скорее соглашусь, чем буду спорить, а вот про "отличного" Колю - отстой...

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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 час назад

    Да мне ср@ть на этого Джикию - он просто очень плохо играет ! Также , как не видит игру Игнатов и Селихов тоже не вратарь ( у него проблема с психикой ) , а до этого Умяров с Уруновым .
    Отлично , что уходит Жиго .А играть есть кому отличные Рассказов , Литвинов , Маслов , Кофрие...

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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 > САДЫЧОК 1 час назад

    Начинал-то очень и очень хорошо: "читал" игру, и пасы изумительные раздавал...
    Но, видимо, общий настрой и хозяина клуба, руководства, других игроков ему тоже передался: "зелёный" ишшо, а дядьки-наставника, каким ранее были уже в ЧР тот же Юран, Горлукович, сейчас просто нет в команде.
    Да нет даже и самого КОЛЛЕКТИВА!
    Лидера(ов) на поле тоже нет.
    Одни получатели баблища.
    И клоун-тренеришка.
    Зато бешеной башкирке он дюже нДравится.

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    ...
    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > derrik2000 1 час назад

    Возможно , ты прав.

    0
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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

    " Отлично , что уходит Жиго .А играть есть кому отличные Рассказов , Литвинов , Маслов , Кофрие..." - дальше можешь не продолжать - диагноз ясен (((

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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 1 час назад

    Твой диагноз телевизор , оскорблять и т.д.Смирись с этим !
    Да- Рассказов , Литвинов , Маслов , Кофрие..отличные защитники !
    А , тебе нужно болеть за Рубин и делать селфи !

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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 > САДЫЧОК 1 час назад

    "А играть есть кому отличные Рассказов , Литвинов , Маслов , Кофрие..."

    Я, конечно, немного в недоумении, мягко сказано, от этих фамилий, но всё может быть.
    ТРЕНЕР НУЖЕН, а не те клоуны, которые уже столько чемпионатов (после ОИРа) "рулили" командой.
    Григорича из этого списка НУЖНО вычеркнуть.

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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 56 минут назад

    Твой удел кёрлинг, ибо в футболе лучше тебя разбирается даже моя жена, смотревшая ВСЕГО ОДИН - матч Спартак - Зенит и дававшая, по итогу и в процессе, гораздо более здравые комментарии чем ты !

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    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 49 минут назад

    Даже не сомневаюсь, поэтому и говорю - вернись в кёрлинг )))

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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 43 минуты назад

    Я играл -а ты ?
    Но , я не оскорбляю - а обсуждаю .
    Я же тебе предлагал игнорируй моё мнение, но не оскорбляй . Но ты балабол !

    0
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    ...
    Рейтинг: +17763

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 31 минуту назад

    " - Скажи мне, о Волька ( САДЫЧЕК ) , что означает слово "балда" ( балабол ) ?
    - Ну это вроде как мудрец ( ты же никого не оскорбляешь, только болезненно воспринимаешь критику - для тебя она оскорбительна ) " ... )))

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    Рейтинг: +16225

    paracetamol 2 часа назад

    В финале Кубка будут играть 2 позорища. Действительно, турник для позорников!

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    Рейтинг: +957

    alefreddy 2 часа назад

    команда не играла одна посредственность не кого даже выделить-место в следующем сезоне 8-10 с таким составом

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