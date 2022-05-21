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РПЛ. Гол Глушакова помог «Химкам» победить «Спартак»

21 мая 2022, 18:58
46

«Химки» в последнем туре РПЛ переиграли «Спартак». Москвичи забили первыми, но это не спасло их от поражения.

У химчан забил бывший спартаковец Денис Глушаков.

«Спартак» финишировал в РПЛ десятым. «Химки» будут играть в переходных матчах со «СКА-Хабаровском».

Россия. РПЛ. 30-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Жиго, 11; 1:1 – Глушаков, 39 (с пенальти); 2:1 – Боженов, 44.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
Комментарии (46)
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oyabun
1653148917
Мои поздравления химчанам с волевой победой. Заслужили. Спартак же, вполне ожидаемо вяло сыграл на уровне команды 10-го места. С таким настроем, игрой и составом без Бакаева, Понсе, Айртона в следующем сезоне будем бороться за места с 8 по 12-е.
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Persona_non_Grata
1653149021
Понятно, что для Спартака этот матч ничего не решал, но молодняк мог бы попробовать постараться себя показать, а так - пол команды никчемностей ((( И это к вопросу о том, что на хрен всех легионеров, надо молодежь подтягивать ... - что-то не вижу я молодежи (((
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rash1959
1653149236
Данная игра как зеркало всего чемпионата. Трудно забиваем, вместо того, чтобы дожимать при явном преимуществе легко пропускаем нелепости (или Колюня и рыжый подсобят). И ничего потом не получается изменить. Тренер точно не фартовый, и наверно это главное. Смотрю менты продали второе место, наверно задорого. Скорее забыть этот сезон, Всем не болеть.
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NewLife
1653149345
Пора заканчивать эпоху Джикии/Зобнина, если хотим играть в современный быстрый футбол. Защиту надо перестраивать, но похоже Ваноли это не понимает. Использовать Николсона , как зюбу, очередная глупость. Полагаю, игра за кубок подтвердит, что этого недотренера надо менять, а его назначение было ошибкой.
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Taps
1653149475
Народные ниг*геры опять просрали. Гнилая команда. Содержанку - в тренеры !
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alefreddy
1653150145
команда не играла одна посредственность не кого даже выделить-место в следующем сезоне 8-10 с таким составом
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paracetamol
1653150226
В финале Кубка будут играть 2 позорища. Действительно, турник для позорников!
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САДЫЧОК
1653150853
Опять Джикия накосячил ! А , был ещё Урунов , тот умудрился на последней секунде на ногу шипами с Рубином наступить , где то в стороне штрафной ! И таких очень много Умяров , Игнатов , какой то Мартинс....
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JTherry
1653151839
хотел что-то ободряющее написать, но понял, что это бесполезно, сезон прое*али еще в его начале, когда начались скандалы в СМИ между Поповым и Заремой, когда в команду затащили "советника" Камоцци, когда "выпилили" из команды Викторию, кроме Конфуза никого не получившего, когда привели "тень" Конте, и притащили пока не очень понятных футболистов... результат - закономерный, к сожалению, а 10-ое место не то, на что рассчитывали болельщики...((
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zigbert
1653153603
Наверное решили обойтись малой кровью ведя в счете в этом матче. Да и мотивации особой не было. Могли лишь подняться на 8е место в турнирной таблице.Неудачным получился у Спартака этот чемпионат. Впереди правда финал Кубка России, где можно будет еще сделать этот сезон более успешным.
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