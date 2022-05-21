РПЛ. Гол Глушакова помог «Химкам» победить «Спартак»

«Химки» в последнем туре РПЛ переиграли «Спартак». Москвичи забили первыми, но это не спасло их от поражения.
У химчан забил бывший спартаковец Денис Глушаков.
«Спартак» финишировал в РПЛ десятым. «Химки» будут играть в переходных матчах со «СКА-Хабаровском».
Россия. РПЛ. 30-й тур
Химки – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Жиго, 11; 1:1 – Глушаков, 39 (с пенальти); 2:1 – Боженов, 44.
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Источник: Бомбардир.ру