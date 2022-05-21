Терюшков – о расширении РПЛ: «Это разумное решение в условиях блокады российского спорта»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему поддерживает расширение российской Премьер-лиги.

«Как депутат Государственной Думы и человек, думающий о государственной политике в сфере спорта, считаю, что для страны с населением 150 миллионов человек 16 команд – это запредельно малое число.

Мы должны давать возможность клубам из субъектов РФ поиграть на самом высоком уровне. Для них это развитие самого массового в мире спорта – футбола, развитие спортивных школ. Это родители тех детей, которые занимаются футболом.

Учитывая, что календарь у команд достаточно разгружен, его необходимо заполнять. Странно говорить, что расширение не потребуется.

Расширение необходимо до 18 или 20 команд, чтобы привлекать как можно больше болельщиков, которые захотят посещать матчи своих команд, играющих с топовыми клубами.

Это разумное и правильное решение. В условиях блокады российского спорта – актуальное как никогда. Я понимаю, что есть РФС и окончательное решение именно за ними», – сказал Терюшков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?