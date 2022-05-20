«Фундаментальной ошибкой был перевод из атаки в середину поля». Бывший пресс-атташе сборной России Казаков – о Дзагоеве

Илья Казаков, бывший пресс-атташе сборной России, считает, что на карьеру полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева повлияла смена позиции на поле.

«Когда я думаю о Дзагоеве, то убеждаю себя – что это было фундаментальной ошибкой, решение передвинуть его из атаки в середину поля, сделав чуть ли не опорным.

Потому что лучшую свою игру он выдал на Евро-2012, когда Дик Адвокат ставил его одним из трeх нападающих.

Тот матч с Чехией – совершенно гениальный для Алана. Давор Шукер после игры говорил нам, что это потрясающий игрок и дело не только в голах.

Не знаю, насколько Дзагоев реализовал свой талант – это сложно оценить в процентах, цифрах, сезонах. Не знаю, куда он пойдeт дальше – и знает ли это он сам. Почему-то не верю, что следующим клубом станет «Алания», – написал Казаков.

Дзагоев больше не сыграет за ЦСКА.

Он выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?