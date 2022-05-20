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  • Бабаев: «Акинфеев добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий»

Бабаев: «Акинфеев добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий»

20 мая 2022, 18:23
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

Стороны подписали новое двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/24.

«Как мы и говорили, принципиальная договоренность была достигнута достаточно давно. Мы сообщали о том, что это лишь вопрос времени. Были определенные технические нюансы, которые мы решили отложить до окончания сезона. Мы договорились буквально за пять минут.

К слову, это пятый по счету контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА, и это абсолютный рекорд. Даже здесь Игорь продолжает бить рекорды. Никто из игроков не подписывал с клубом пять трудовых договоров.

Контракт подписан на два года. Уверен, что Игорь будет точно так же ярко и самоотверженно выступать за нашу команду. Говорить о его вкладе в успехи ЦСКА, думаю, бессмысленно. Он причастен абсолютно ко всем титулам, которые клуб завоевал за неполные 20 лет его профессиональной карьеры. Мне кажется, что это тоже рекорд.

Также необходимо отметить, что Игорь добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая ситуация у всех. Мы, конечно, это очень ценим. Это поступок настоящего патриота своей команды.

Игорь с нами, и очень хочется верить, что мы наконец-то прервем неудачную полосу, и будем бороться за самые высокие места», – сказал Бабаев.

  • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • За основную команду он дебютировал в 2003 году.
  • Голкипер провел 704 матча и пропустил 630 голов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Hoahin
1653064408
Молодец Гошка. Всех денег не заработаешь, а тебе их и так хватит до конца жизни.
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Stavr007
1653067003
гинер говорил что все отлично. бабаев говорит о непростой ситуации. балаболы...
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