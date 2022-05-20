Глушаков: «Нужно расширять РПЛ до 20 команд, переход в Азию – интересный вариант»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о возможных реформах в российском футболе.

– В следующем сезоне не будет еврокубков, и сейчас обсуждается расширение лиги и введение Кубка РПЛ. Как оценишь эти идеи?

– Думаю, нужно расширяться, делать больше игр, заполнять окна матчей сборных и еврокубков. Игровая практика важнее всего. Можно быть чемпионами тренировок, но игры необходимы.

Хорошим видится вариант с добавлением четырех клубов из ФНЛ и расширением лиги до 20 команд – зачем что-то выдумывать?

Считаю, что в этом сезоне спортивный принцип нарушен. Например, «Рубин», который из-за проблем с составом спустился в зону вылета.

В любом случае решать РФС и РПЛ. Наше дело – выходить и играть.

– Были еще слухи о возможном переходе в азиатскую конфедерацию. Что думаешь об этом?

– Интересный вариант, но такая идея кажется мне труднореализуемой. Европейский футбол сейчас на порядок сильнее, хотя в Азии много внимания уделяют спорту и стараются развиваться в этом направлении.

– Будет ли в следующем сезоне мотивация бороться за высокие места, ведь еврокубков нет?

– Футбол никто не отменял. Турниров у нас много, все хотят играть и становиться первыми. Если ты футболист, у тебя есть одна цель – выигрывать.

Если ты любишь футбол, то в любом случае будешь играть. Получилась такая ситуация, что мы без еврокубков, – значит так и должно быть.

«Химки» за тур до конца чемпионата идут на 13-м месте в таблице (зона стыков).

35-летний Глушаков в этом сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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