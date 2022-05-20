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Глебов не исключил, что летом покинет «Ростов»

20 мая 2022, 17:57
1

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы о своем будущем в клубе.

– Что-то уже можешь сказать по поводу своего будущего? Где начнешь следующий сезон?

– Пока ничего с руководством не обсуждал. Завтра матч с ЦСКА, отыграем, а дальше будет видно.

– Агент тебе сообщал о переговорах с «Зенитом»?

– Я ему сказал, что пока идет сезон – не хочу ничего читать и слушать об этом информацию. Закончим сезон и будем разговаривать, сядем с руководством клуба.

Если будут какие-то предложения, главным будут мнения от руководства и главного тренера команды.

– Получается, твой уход этим летом из «Ростова» возможен?

– Все возможно. Никакие варианты исключать не стану. Все в этой жизни возможно: могу уйти летом из «Ростова» или останусь в команде. Это будет видно в летнее трансферное окно.

  • В этом сезоне Глебов забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
  • Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (1)
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zigbert
1653110822
Для Ростова это будет потерей.
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