Глава федерации футбола Мордовии: «Разговора о проведении игр «Ростова» в Саранске не было»

Глава федерации футбола Мордовии Александр Егоров прокомментировал информацию о возможном переезде «Ростова» в Саранск.

«По этому вопросу лучше общаться в «Ростов», потому что я в «Ростове» не работаю, о временном переезде ничего не слышал. К нам никто не обращался.

Мы приглашали «Ростов» на сборы в межсезонье. В Саранске хорошая инфраструктура, которая осталась после чемпионата мира. Мы звонили и приглашали на сборы «Крылья Советов», «Урал», «Нижний Новгород», команды ФНЛ. Это всe. Разговора о проведении игр «Ростова» в Саранске точно не было», — сказал Егоров.

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