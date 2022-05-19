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  • Власти Мордовии предложили «Ростову» переехать в Саранск («Мутко против»)

Власти Мордовии предложили «Ростову» переехать в Саранск («Мутко против»)

19 мая 2022, 17:58
10

«Ростов» может временно переехать в Саранск.

«По моим данным руководство Мордовии предложило «Ростову» заявить свой стадион в качестве резервного на следующий сезон. В таком случае, на время спецоперации клуб смог бы проводить свои домашние игры в Саранске.

По моей информации, по мнению правительства республики такая временная передислокация могла бы быть выгодна всем сторонам. С одной стороны, для ростовчан (а также и многих других клубов) упростится логистика – не нужно будет тратить столько времени на переезды.

С другой стороны в Саранске почти без дела простаивает стадион, построенный к ЧМ-2018. По словам источников, в «Ростове» сейчас данное предложение «особо не рассматривают», но оно все ещe в силе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (10)
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ilichkadr
1652973174
Даже ради того, чтобы стадион, построенный к ЧМ-2018 поддерживался - стоит Ростову временно передислоцироваться. Параллельно в Республике создавать конкурентно способную команду, играющую в РПЛ. Нельзя допустить, чтобы стадионы построенные к ЧМ-2018 были приведены в негодность. P.S. Стадионам крыши нужны.
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Slavan62
1652973672
С югов на севера дурак только поедет
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acor94
1652976802
А Мутко то какое дело? всем посрать против он или нет. не в его компетенции
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BRO_football
1652978473
Ну это просто гениальное решение! Если Ростов переедет в Саранск, тогда будет простаивать стадион Ростов-Арена, построенный также к ЧМ-2018.
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