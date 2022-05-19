Власти Мордовии предложили «Ростову» переехать в Саранск («Мутко против»)

«Ростов» может временно переехать в Саранск.

«По моим данным руководство Мордовии предложило «Ростову» заявить свой стадион в качестве резервного на следующий сезон. В таком случае, на время спецоперации клуб смог бы проводить свои домашние игры в Саранске.

По моей информации, по мнению правительства республики такая временная передислокация могла бы быть выгодна всем сторонам. С одной стороны, для ростовчан (а также и многих других клубов) упростится логистика – не нужно будет тратить столько времени на переезды.

С другой стороны в Саранске почти без дела простаивает стадион, построенный к ЧМ-2018. По словам источников, в «Ростове» сейчас данное предложение «особо не рассматривают», но оно все ещe в силе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.

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