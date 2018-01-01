Власти Мордовии предложили «Ростову» переехать в Саранск («Мутко против»)

А Мутко то какое дело? всем посрать против он или нет. не в его компетенции
«Ростов» может временно переехать в Саранск.
«По моим данным руководство Мордовии предложило «Ростову» заявить свой стадион в качестве резервного на следующий сезон. В таком случае, на время спецоперации клуб смог бы проводить свои домашние игры в Саранске.
По моей информации, по мнению правительства республики такая временная передислокация могла бы быть выгодна всем сторонам. С одной стороны, для ростовчан (а также и многих других клубов) упростится логистика – не нужно будет тратить столько времени на переезды.
С другой стороны в Саранске почти без дела простаивает стадион, построенный к ЧМ-2018. По словам источников, в «Ростове» сейчас данное предложение «особо не рассматривают», но оно все ещe в силе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- «Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?