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Власти Мордовии предложили «Ростову» переехать в Саранск («Мутко против»)

«Ростов» может временно переехать в Саранск.

«По моим данным руководство Мордовии предложило «Ростову» заявить свой стадион в качестве резервного на следующий сезон. В таком случае, на время спецоперации клуб смог бы проводить свои домашние игры в Саранске.

По моей информации, по мнению правительства республики такая временная передислокация могла бы быть выгодна всем сторонам. С одной стороны, для ростовчан (а также и многих других клубов) упростится логистика – не нужно будет тратить столько времени на переезды.

С другой стороны в Саранске почти без дела простаивает стадион, построенный к ЧМ-2018. По словам источников, в «Ростове» сейчас данное предложение «особо не рассматривают», но оно все ещe в силе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2592

    acor94 25 минут назад

    А Мутко то какое дело? всем посрать против он или нет. не в его компетенции

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    Рейтинг: +229

    Slavan62 1 час назад

    С югов на севера дурак только поедет

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    Рейтинг: +15348

    ilichkadr > Slavan62 1 час назад

    Не севера, а среднее Поволжье. Климат умеренно континентальный. Несмотря на довольно холодные зимы, умеренно жаркое лето. В Ростове же летом как на сковородке.
    P.S. Я к тому, что надо уходить от игры в валенках осенью и игры в огороде весной.

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    Рейтинг: +15348

    ilichkadr 1 час назад

    Даже ради того, чтобы стадион, построенный к ЧМ-2018 поддерживался - стоит Ростову временно передислоцироваться. Параллельно в Республике создавать конкурентно способную команду, играющую в РПЛ.
    Нельзя допустить, чтобы стадионы построенные к ЧМ-2018 были приведены в негодность.
    P.S. Стадионам крыши нужны.

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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Эта вой..нуха конечно совсем тяжкое дело, футбол даже становится неинтересен, потому как много негатива от вой...

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    Рейтинг: +15348

    ilichkadr > portero 1 час назад

    Скоро и эта радость закончится.

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    Рейтинг: +7350

    vladik12 > portero 53 минуты назад

    Наоборот, футбол становится еще интереснее. Любопытно наблюдать, как индустрия приспосабливается к новым условиям, кто и как себя проявляет.

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