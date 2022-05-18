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Тен Хаг хочет подписать в «МЮ» защитника «Аякса» Мартинеса

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, в трансфере заинтересован лично главный тренер клуба Эрик тен Хаг. Он хорошо знает Мартинеса по совместной работе в «Аяксе» и хочет, чтобы «МЮ» подписал скоростного защитника.

«Аякса» отпустит Мартинеса за 30 миллионов евро.

  • Мартинес провел 37 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
  • Тен Хаг возглавить «МЮ» по окончании сезона.

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Источник: The Telegraph

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