Тен Хаг хочет подписать в «МЮ» защитника «Аякса» Мартинеса

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, в трансфере заинтересован лично главный тренер клуба Эрик тен Хаг. Он хорошо знает Мартинеса по совместной работе в «Аяксе» и хочет, чтобы «МЮ» подписал скоростного защитника.

«Аякса» отпустит Мартинеса за 30 миллионов евро.

Мартинес провел 37 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Тен Хаг возглавить «МЮ» по окончании сезона.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?