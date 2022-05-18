Более 50 тысяч билетов продано на финал Кубка России за 2 дня

На финал Кубка России продано уже более 50 тысяч билетов.

«В первый час было продано 11 837 билетов. А всего за два дня на матч было продано более 50 000 билетов, с учетом продаж «Динамо» в сектор активной поддержки на своем сайте», – сообщили в РФС.

В финале сыграют «Спартак» и «Динамо».

Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».

Помимо Лепса и Эмина Агаларова, есть вероятность, что на матче выступят Егор Крид и Люся Чеботина.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?