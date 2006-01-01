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«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» рассказал о будущих финансовых потерях «Спартака».

«По моей информации, авиакомпания «Уральские авиалинии» и автомобильный концерн «Ниссан» не будут продолжать сотрудничество со «Спартаком».

По разным оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей», – написал источник.

  • К 2024 году бюджет «Спартака» сократится более чем на половину.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • У команды за последние 18 лет 1 официальный титул.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:35
Комментарии5
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    Рейтинг: +1207

    Узб@гоеный 1 час назад

    Не комильфо сотрудничать с середняками. Гыгыгы

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    Рейтинг: +17620

    Persona_non_Grata 1 час назад

    А не надо было так жестко с Уралом - ничейку сгоняли бы и ладно )))

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    Рейтинг: +950

    alefreddy 2 часа назад

    да не лучшие времена наступают

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    Рейтинг: +3027

    Enter2006 2 часа назад

    Зарема счас заплачет...

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > Enter2006 27 минут назад

    Она не плачет . Скажет , что в случившимся виноват гаспромфсёкупил - вот и все эмоции .

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