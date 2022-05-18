«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» рассказал о будущих финансовых потерях «Спартака».

«По моей информации, авиакомпания «Уральские авиалинии» и автомобильный концерн «Ниссан» не будут продолжать сотрудничество со «Спартаком».

По разным оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей», – написал источник.

К 2024 году бюджет «Спартака» сократится более чем на половину.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

У команды за последние 18 лет 1 официальный титул.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?