«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» рассказал о будущих финансовых потерях «Спартака».
«По моей информации, авиакомпания «Уральские авиалинии» и автомобильный концерн «Ниссан» не будут продолжать сотрудничество со «Спартаком».
По разным оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей», – написал источник.
- К 2024 году бюджет «Спартака» сократится более чем на половину.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- У команды за последние 18 лет 1 официальный титул.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»