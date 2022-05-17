«Я убью тебя прессой»: президент «Валенсии» угрожал Солеру, который хотел покинуть клуб

Superdeporte опубликовал аудиозаписи разговоров президента «Валенсии» Анила Мурти.
В одной из бесед руководитель клуба угрожал полузащитнику Карлосу Солеру, захотевшему уйти из команды.
«Если ты уйдешь бесплатно в январе, я убью тебя всей прессой. Я потрачу на это 100 тысяч евро. Ты должен принести нам деньги. Ты вырос в академии, и клуб вкладывал в тебя средства», – сказал Мурти.
- 25-летний Солер всю карьеру выступает за «Валенсию».
- В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
- Рыночная стоимость испанца – 50 миллионов евро.
- Интерес к нему проявляет «Барселона».
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Источник: Superdeporte