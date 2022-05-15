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«Я убью тебя прессой»: президент «Валенсии» угрожал Солеру, который хотел покинуть клуб

Superdeporte опубликовал аудиозаписи разговоров президента «Валенсии» Анила Мурти.

В одной из бесед руководитель клуба угрожал полузащитнику Карлосу Солеру, захотевшему уйти из команды.

«Если ты уйдешь бесплатно в январе, я убью тебя всей прессой. Я потрачу на это 100 тысяч евро. Ты должен принести нам деньги. Ты вырос в академии, и клуб вкладывал в тебя средства», – сказал Мурти.

  • 25-летний Солер всю карьеру выступает за «Валенсию».
  • В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
  • Рыночная стоимость испанца – 50 миллионов евро.
  • Интерес к нему проявляет «Барселона».

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Источник: Superdeporte

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Комментарии6
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    Рейтинг: +446

    (Меня за банили) 58 минут назад

    Ну а что. Реально клуб вырастил человека, а он хочет по гейски поступить?

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    Рейтинг: +6032

    Viper for CSKA 1 час назад

    Желаю Солеру уйти бесплатно в хорошую команду. А псих-президент, возомнивший себя античным рабовладельцем, пусть идёт лесом.

    0
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    Рейтинг: +446

    (Меня за банили) > Viper for CSKA 56 минут назад

    Псих-президент с академии растил чела, платил зарплату, а теперь отдать это дело все бесплатно в бедную Барселону? И о каком рабстве идет тут речь? Ты попутал конкретно.

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    Рейтинг: +2576

    acor94 2 часа назад

    Все правильно. Футболисты это товар, которые хозяева продают куда хотят. У них не должно быть своего мнения хочу - не хочу. Куда начальник продаст или не продаст, там и будешь играть.

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    Рейтинг: +168

    fakeid 2 часа назад

    у него ещё год контракта, успеют продать без проблем.

    0
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    Рейтинг: +1912

    LOKOfanatik19 > fakeid 1 час назад

    Так речь же идет про январь, если контракту осталось 6 или меньше месяцев, игрок вправе вести переговоры с любыми клубами без согласия своего клуба. А в январе как раз останется 6 месяцев

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