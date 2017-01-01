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Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера («СЭ»)

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий может покинуть столичный клуб.

По информации «Спорт-Экспресс», Березуцкий после поражения от «Краснодара» объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту. Он попросил освободить его от занимаемой должности по окончании сезона.

О реакции руководителей ЦСКА на заявление Березуцкого ничего неизвестно.

  • ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.
  • Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:00
Комментарии9
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    Рейтинг: +2950

    Dgad 31 минуту назад

    Блин у нас тренеров чтоли нет нормальных? Зачем звать легенд без опыта работы? если у Зидана стрельнуло не значит что получится у всех. У нас вон в Сочи тренер есть хороший, в Крылышках...а они Берез назначили...

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    Рейтинг: +15254

    ilichkadr 33 минуты назад

    Надо пробовать Игнашевича.

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    Рейтинг: +13555

    Fusballer 40 минут назад

    Черчесова звать нужно. Он единственный российский топ-тренер.

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    Рейтинг: +11398

    BRO_football 44 минуты назад

    Правильное решение. Совсем развалилась команда при Березуцком. Кого-то надо искать на замену, чтобы уже он проводил подготовку к новому сезону.

    1
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    Рейтинг: +1089

    ДяДь ПашА > BRO_football 18 минут назад

    Березуцкий нормальный тренер ,вы то нас хаяте,мол каждые пол сезона меняем тренера,теперь сами ... Ему еще минимум год притереться и все 2ой семак будет

    0
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    Рейтинг: +6556

    Semenycch 52 минуты назад

    Разумный ли поступок? Не знаю. Но наверняка мужской!

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    Рейтинг: +22629

    JTherry 55 минут назад

    одна береза завяла на корню, освободилось место для второй...)

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    Рейтинг: +7104

    серега кашин 56 минут назад

    я устал, я ухожу

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    Рейтинг: +574

    Mityai90 1 час назад

    Мужик Алексей, давно пора.
    Главное чтоб Васю главным не поставили)

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