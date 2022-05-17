Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера («СЭ»)

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий может покинуть столичный клуб.

По информации «Спорт-Экспресс», Березуцкий после поражения от «Краснодара» объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту. Он попросил освободить его от занимаемой должности по окончании сезона.

О реакции руководителей ЦСКА на заявление Березуцкого ничего неизвестно.

ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.

Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.

У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

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