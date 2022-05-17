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  • Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера («СЭ»)

Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера («СЭ»)

17 мая 2022, 13:00
21

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий может покинуть столичный клуб.

По информации «Спорт-Экспресс», Березуцкий после поражения от «Краснодара» объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту. Он попросил освободить его от занимаемой должности по окончании сезона.

О реакции руководителей ЦСКА на заявление Березуцкого ничего неизвестно.

  • ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.
  • Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (21)
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Mityai90
1652781946
Мужик Алексей, давно пора. Главное чтоб Васю главным не поставили)
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серега кашин
1652782404
я устал, я ухожу
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JTherry
1652782506
одна береза завяла на корню, освободилось место для второй...)
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BRO_football
1652783130
Правильное решение. Совсем развалилась команда при Березуцком. Кого-то надо искать на замену, чтобы уже он проводил подготовку к новому сезону.
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ilichkadr
1652783806
Надо пробовать Игнашевича.
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Dgad
1652783923
Блин у нас тренеров чтоли нет нормальных? Зачем звать легенд без опыта работы? если у Зидана стрельнуло не значит что получится у всех. У нас вон в Сочи тренер есть хороший, в Крылышках...а они Берез назначили...
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Беспонтий
1652786083
переправа на реке березина потерпела крах смешались в кучу кони люди и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас
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Snek
1652787852
Надо было ещё после НГ Николича брать, зачем отказались, непонятно...
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morgan59
1652788151
Работать там где нет хороших игроков , наверное никто не хочет. Наверняка если бы Гинер купил Холланда, Мбаппе, Неймара, Марсело, то Березуцкие вряд ли бы попросили отставку. Все хотят либо легкой жизни, либо реальные задачи, а требовать больших побед от тех кто не хочет работать на поле трудно.
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Из Твери Леха
1652788488
ЦСКА надо брать Спартака Гогниева, тем более бывший игрок.
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