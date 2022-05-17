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  • Зиньковский: «В Голландию поеду без проблем, даже в клуб из середины таблицы»

Зиньковский: «В Голландию поеду без проблем, даже в клуб из середины таблицы»

17 мая 2022, 12:34
4

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил о желании перейти в европейский клуб.

– Мне ты говоришь, что согласен на Европу, но недавно в интервью заявил, не поехал бы в условную Бельгию. Так где правда?

– Во-первых, эта новость вырвана из контекста. В интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал. Плюс тебе говорю: если бы сейчас предложил «Лилль», я бы сразу поехал. Если речь про среднюю команду из хорошего чемпионата, я бы поехал.

Во-вторых, в том интервью я переборщил. Зачем-то сказал про чемпионат Бельгии, хотя бельгийцы хорошо играют в еврокубках. Я имел в виду слабые европейские лиги – туда бы я вряд ли поехал.

А та же Голландия – топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы – вряд ли, в Голландию – да.

– Вот, теперь нормально объяснил. А то в комментах тебя сильно мочили.

– Да, я видел, мне даже писали писали: «Ты такой и такой, ты не заиграл бы нигде». Я понимаю, за что получил. Вроде старался объяснить, но не получилось.

А так – даже «Витесс», который типа предлагал что-то… Если бы он сейчас предложил, то почему нет? Глупо отказываться от такого.

– А что предлагал «Витесс»?

– Я сам не особо в курсе, видел новость про их интерес. Когда она появилась, ко мне подошел Осинькин: «Я поговорил со Слуцким. Мы вместе посмеялись». Так и не понял, что он имел в виду, тем более Слуцкий уже уехал оттуда.

Хотя мне какие-то голландцы писали: «О, переходи к нам, супер». Но подробностей не знаю. Не я веду переговоры, мне лично никто не звонит.

  • Зиньковский забил 4 гола и отдал 9 ассистов в 29 матчах сезона РПЛ.
  • Он лучший ассистент лиги.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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Беспонтий
1652786530
с такой фамилией или причёской с руками и ногами оторвут по всей европе и это не смотря ни на игру ни на простите ж.опу
Ответить
sined1951
1652786988
Еще год надо поиграть в Крыльях, сделать команду твердым середняком.
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САДЫЧОК
1652794507
Не нужно сидеть в Крыльях-если есть возможность нужно ехать ! Отличный игрок , сейчас самый лучший в России !
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Кузьмич на трибуне
1652808728
Можно подумать, что в Голландии можно найти работу с российским паспортом? Эта страна одна из самых антироссийских, там Зиньковскому ещё и МN-17 припишут.
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